Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-05T12:15:34+03:00

Премьер-министр России особенно отметил заслуги первого президента Казахстана в укреплении партнерских и союзнических отношений двух стран

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В пятницу, 5 июля, председатель российского правительства Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю дня рождения, а также празднования Дня столицы Казахстана.

В сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана глава кабмина России особенно отметил заслуги Назарбаева в укреплении российско-казахских отношений.

«Хотел бы особо отметить ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан», - написал Медведев в поздравительной телеграмме.

Российский премьер-министр подчеркнул, что Назарбаев продолжает уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества.

«Будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», - добавил глава камбмина.

В этот день также празднуется День столицы Казахстана. Напомним, в марте новый президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан - в честь первого лидера нации. А всем центральным улицам главных городов присвоить имя Назарбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU