Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана
В пятницу, 5 июля, председатель российского правительства Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю дня рождения, а также празднования Дня столицы Казахстана.
В сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана глава кабмина России особенно отметил заслуги Назарбаева в укреплении российско-казахских отношений.
«Хотел бы особо отметить ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан», - написал Медведев в поздравительной телеграмме.
Российский премьер-министр подчеркнул, что Назарбаев продолжает уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества.
«Будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», - добавил глава камбмина.
В этот день также празднуется День столицы Казахстана. Напомним, в марте новый президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан - в честь первого лидера нации. А всем центральным улицам главных городов присвоить имя Назарбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU