Назарбаев стал городом, а его дочь - спикером

В Казахстане в среду, 20 марта принес присягу новый президент (правда, ровно год - до выборов весной 2020-го - он будет носить приставку «и. о.»). Страну возглавил спикер сената республики Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном почти 30 лет и подавший в отставку накануне, наблюдал за церемонией, сидя в кресле над президентской трибуной.

Токаев начал с места в карьер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

Новый президент предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан - в честь первого лидера нации. А всем центральным улицам главных городов страны присвоить имя Назарбаева. Бурные аплодисменты в зале.

Именно Назарбаев перенес столицу Казахстана из Алма-Аты, с предгорий юга, в центр страны, где стоял город Целиноград. Застроил его небоскребами, опоясал лесопосадками для защиты от степных суховеев и назвал Астаной.

2004 год. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин у макета строящегося административного центра Астаны. Фото ИТАР-ТАСС\ Алексей

В принципе практика переименования городов и улиц в честь правителей страны давно распространена в постсоветских странах с восточными традициями. Ярче всех тут выступил Туркменистан. Каспийский порт республики Красноводск и самая высокая точка страны (3138 м) получили имя Туркменбаши - первого президента страны Сапармурата Ниязова. Ему установили 14 тысяч памятников и назвали в его честь улицы во всех населенных пунктах. В Азербайджане работает 60 музеев предыдущего президента страны Гейдара Алиева. Его имя получили аэропорт, центральный проспект Баку и даже нефтепровод Баку - Джейхан! А память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове сохранена в именах университета и аэропорта Ташкента, улицах в 4 городах республики… и автозаводе «Дженерал Моторз» в Асаке.

Та же картина наблюдалась и в Советском Союзе. Именем Ленина назвали вторую столицу - Петербург (Ленинград) и его родину Симбирск (Ульяновск). А также все центральные проспекты и площади областных центров страны. При жизни Сталина Царицын был переименован в Сталинград. А на закате СССР после смерти генсека Брежнева 6 лет носили его имя Набережные Челны. 5 лет старинный Рыбинск звали Андроповом. Но почти всем этим городам после развала Советского Союза были возвращены исторические имена.

Есть примеры и на Западе. Столица США Вашингтон названа в честь первого президента страны (строилась при его жизни в конце XVIII века). А столица Новой Зеландии Веллингтон - в честь британского премьера, победителя битвы при Ватерлоо и основателя города.

ДОРОГАЯ ДАРИГА

«Принцесса» Казахстана метит в «королевы»?

Почти одновременно с принятием присяги и. о. президента Токаевым его еще теплое место во главе сената Казахстана (то есть вторую позицию во властной иерархии страны) заняла старшая дочь Назарбаева - Дарига. За это проголосовали все 44 присутствовавших на заседании сенатора верхней палаты парламента Казахстана.

И политологи тут же сделали прогноз: теперь говорить о том, кто пойдет на выборы президента Казахстана (ровно через год - весной 2020-го) основным кандидатом, стало невозможно. Это может быть и Токаев. А может и Дарига?

Кто же она такая - «принцесса» Казахстана?

Дарига Назарбаева (в центре), имея отличный голос, мечтала о консерватории, но папа не одобрил - пришлось наверстывать в 2000-е. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости

Дариге Нурсултановне 54 года. Она - доктор политических наук. Ее биография искрометна. 20-летней студенткой истфака МГУ она влюбилась в студента-хирурга Рахата Алиева и перевелась в Алма-Ату - в госуниверситет имени Кирова - к молодому мужу, которому через год с небольшим родила сына Нурали. А пять лет спустя - еще одного сына, Айсултана.

За полгода до крушения СССР защитила кандидатскую диссертацию. Сделала головокружительную карьеру в сфере СМИ, став первым лицом в крупнейшем медиа-холдинге республики «Хабар».

Дарига Назарбаева на празднике День единства народа Казахстана, 2016 год.Фото: REUTERS

По ступеням политической лестницы Дарига всерьез начала подниматься в 40 лет, став депутатом парламента. 10 лет спустя ее выбирают вице-спикером мажилиса (нижней палаты), а еще через год назначают вице-премьером правительства.

С карьерой все шло хорошо, а вот с личной жизнью - не очень: мать троих детей (дочь Венера родилась в 2000-м) оказалась разлучена с мужем, к тому времени генерал-майором и главой налоговой полиции Рахатом Алиевым. Он из-за скандала с похищением руководства Нурбанка бежал в Австрию, в 2007-м был оформлен его развод с Даригой. В том же году Даригу Нурсултановну избрали членом совета директоров Нурбанка.

Кроме успешной карьеры журналиста, ученого, бизнесмена и политика, дочь президента Казахстана может похвастать еще и блистательными выступлениями на сцене и с телеэкранов как певица. Кроме оперных арий, в ее репертуаре русские романсы, народные казахские песни и… композиции Джо Дассена.

Летом прошлого года Дарига выдала любимую дочь замуж за 22-летнего юриста Далена Чайжунусова, на свадьбе в алма-атинском «Ритц-Карлтоне» выступал Филипп Киркоров...

КТО ТАКОЙ ТОКАЕВ

Женился на русской, но кириллицу отменил

Новому президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву 65 лет. Он родился в Алма-Ате в семье казахского писателя. Учился в Москве - в МГИМО. На 5-м курсе был направлен на практику в Пекин. 4 года отработал в посольстве СССР в Сингапуре. В 80-х снова в Китае - секретарь, затем советник посольства СССР.

В начале 90-х стал главой МИД Казахстана. В октябре 1999-го возглавил кабмин республики.

В начале 2010-х два года работал замом генсека ООН в Женеве и генсеком Конференции по разоружению.

5 лет назад стал спикером сената Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев, поработав много лет и на Востоке, и в Европе, знает, как держать себя в тонусе. Фото: twitter.com/TokayevKZ

Кроме русского и казахского языков, прекрасно владеет китайским, английским и французским. Играет в настольный теннис. Пишет книги (их у него 9).

У Токаева 35-летний сын-бизнесмен Тимур, кандидат политических наук. И русская жена - Надежда. Но именно Токаев курировал переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

А вот что рассказал «КП» российский дипломат Сергей Орджоникидзе, которого Токаев сменил на посту зама генсека ООН:

- Я в 2011 году передавал ему дела в Женеве. Он мне понравился вдумчивостью, интеллигентностью. По-человечески он мягкий, доброжелательный. Толковый, четкий. Когда нашим послом в КНР был Олег Трояновский - он одного Токаева брал на беседы с китайским руководством. И дело было не только в блестящем знании языка, но и в доверии к человеку. Когда говорят об ориентации Токаева на Китай - это, я думаю, преувеличено. Он договороспособный. Умеет слушать, любит слушать. И старается понять собеседника. При неофициальных встречах очень веселым может быть. Анекдот рассказать, тост поднять. И поесть он любит, понимает толк в хорошей еде. От их внутренних, клановых дел он равноудален. Никаких признаков национализма я в нем не замечал ни разу. Мы обращались друг к другу по имени. Он легкий в общении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У меня такое впервые в жизни: меняется президент»

Что казахстанские соцсети пишут об отставке Нурсултана Назарбаева.

Соцсети Казахстана уже наводнены комментариями, которые лучше всего говорят о настроениях людей в этой стране. Мы попробовали собрать самые характерные из них.

«Назарбаев ушел в отставку. Мне страшно и непонятно, что нас ждет дальше», - пишет пользователь Онни.

«Я настолько опустошена и потрясена, что реально не знаю, куда идти и что делать, хочется тупо паниковать и врезаться в стекло бутиков», - рефлексирует Юлия Ким.

«Я не особо патриот своей родины, но новость о том, что Назарбаев уходит, ну очень меня огорчила. Помню, как в детстве постоянно смотрела с ним поздравление на Новый год, да и вообще уважение вызывает этот человек», - делится в Твиттере Майя.

«У меня такое впервые в жизни. Меняется президент моей страны», - признается Minho's.

«Киргизы, подскажите, плиз, что нужно делать, когда президент меняется, а то мы как-то не в курсе, если честно», - спрашивают казахи соседей. И не скупятся на прощальные комплименты в адрес Назарбаева.

«Мы стали свидетелями исторического момента! Это конец эпохи! Рахмет, Нурсултан Абишулы!» - салютует экс-президенту Алла Жанибекова.

Находятся и те, кто уход Назарбаева воспринимает с долей скепсиса.

«На самом деле он возглавляет по-прежнему главные центры влияния в стране (совбез, правящую партию. - Ред.), - пишет в Фейсбуке журналист Ирина Петрушова. - Причем (это важно!) Токаев - член политсовета партии, то есть подчиняется Елбасы. В общем, уйти-то ушел, но… недалеко».

ПРОЧИТАНО В ИНТЕРНЕТЕ

Он ушел, увидев, что стало с родней Каримова

По поводу отставки Назарбаева роится много красивых версий. Но нас привлекла одна - конспирологическая. Впрочем, для наших времен и нравов - вполне разумная.

«В Казахстане все идет по сценарию. Дочь Назарбаева возглавила сенат. Теперь она второй человек в государстве. Дальше будут выборы. Токаев на них, скорее всего, не пойдет. И мы получим нового настоящего президента Казахстана. Задают вопрос - почему ушел Назарбаев. Отвечаю. Одной из причин была смерть узбекского лидера Каримова. Он умер неожиданно, и после его смерти в Узбекистане семь дней решали, кому достанется власть. А о смерти вождя народу даже не сообщали. Итог разборок известен. Родственники Каримова репрессированы. Его дочь сидит в тюрьме. Назарбаев умный человек. Он решил такого сценария не допускать...

Александр Лапин».

МЕЖДУ ТЕМ

Почему глава Казахстана Назарбаев ушел в отставку и что за этим последует

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что с 20 марта он уходит с поста главы республики. Человек, который возглавлял крупнейшую страну Центральной Азии почти 30 лет, за год до своего 80-летнего юбилея решил «сосредоточиться на работе в Совете безопасности страны» (главой которого он является). Он также пожизненно будет продолжать носить титул лидера Отца нации - Елбасы. Нурсултан Абишевич напомнил своему народу, что по конституции исполняющим обязанности президента должен стать глава сената Касым-Жомарт Токаев - до досрочных выборов. И добавил, что Токаеву доверяет. (подробности)

В ТЕМУ

Ближе только Белоруссия: Что значит Казахстан для России? И Россия для Казахстана?

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Наш юго-восточный сосед - не только крупный торговый, но и важнейший стратегический партнер России. Среди стран, лидирующих в мире, у Казахстана (РК) установились прочные связи с Китаем, США, Японией. Но таких отношений, как с Россией, нет больше ни с кем. И речь не только о членстве в таких структурах, как ШОС и ОДКБ. Вместе с Москвой и Минском Астана стояла у создания сначала Таможенного союза, а потом и единого пространства свободы передвижения и предоставления людей, товаров и услуг для членов ЕАЭС (подробности)

КСТАТИ

Дочери Нурсултана Назарбаева: принцессы, бизнесвумен и просто красавицы

Бессменный лидер Казахстана объявил о своей отставке после 30 лет правления, «Комсомолка» посмотрела, чем сейчас занимаются дочери Нурсултана Назарбаева (подробности)