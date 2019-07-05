2019-07-05T12:40:13+03:00
Происшествия

Путин посмертно присвоил звание Героев России четырем подводникам, погибшим на АС-31

Остальных погибших моряков глава государства наградил Орденами Мужества
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин посмертно наградил героями России четырех подводников из глубоководного аппарата АС-31Путин посмертно наградил героями России четырех подводников из глубоководного аппарата АС-31Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил героями России четырех подводников из научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором 1 июля произошел пожар. Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» размещен на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации. Воскресенскому Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно). Опарину Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно). Соловьеву Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно). Сомову Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно)», - говорится в указе.

Остальных десять моряков глава государства посмертно награждены Орденами Мужества.

Напомним, трагедии в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошла 1 июля. Тогда в результате пожара погибли 14 моряков-подводников, которые занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

Минобороны опубликовало фотографии 14 погибших моряков-подводников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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