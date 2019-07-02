14 подводников погибли при пожаре на российском глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что глубоководный аппарат приписан к военно-морской базе в Североморске. На данный момент очаг возгорания ликвидирован. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск», - подчеркнули в Минобороны.

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