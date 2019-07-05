Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-05T14:57:16+03:00

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Вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях очень важен, поэтому Вашингтону и Москве необходимо запустить структурный процесс сотрудничества в вопросе по контролю по вооружения. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, рассказывая о темах, которые он хочет обсудить на предстоящей встрече с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

«Нужно запустить некий структурированный процесс. Надеюсь, это получится. Чтобы это было не от случая к случаю и не только в ситуациях острого кризиса», - сказал Рябков о вопросе продления Договора о СНВ, который по его слова «стоит остро».

Замглавы МИД сообщил, что хочет обсудить общие ориентиры в сфере контроля над вооружениями. Рябков отметил, что несмотря на развития диалога между Вашингтоном и Москвой нельзя утверждать, что контакты между сторонами будутрегулярными. «Нет уверенности что мы сможем обратить вспять тенденцию к развалу системы договоренностей в данной сфере, которая очевидна и нас очень тревожит», - заключил Рябков.

Напомним, 4 июля, в МИД России сообщил о том, что новый раунд переговоров Рябкова и Томпсон, посвященный вопросам стратегической стабильности, пройдет в Женеве 17-18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU