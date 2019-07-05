Французы судят петуха за ранние подъемы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-05T15:17:29+03:00

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Французы из департамента Приморская Шаранта обратились в суд, чтобы привлечь к ответственности петуха и ее хозяйку. Соседи женщины с питомцем недовольны тем, что птица слишком рано будит округу. Адвокат заявителей требует наказать пенсионерку рублем, оштрафовав ее на тысячу евро. Впрочем, истцам деньги не нужны. Их они намерены отдать на благотворительность.

Разборки соседей в судах длятся уже три года. Но первые разбирательства ничем не закончились. В поддержку петуха и ее хозяйки были созданы петиции, которые подписали 155 тысяч человек, сообщает радиостанция Europe1.

Заметим, вопрос, который ставится в суде, не совсем отражает суть дела. Фемида пытается разобраться в какой местности живут истцы и ответчики: сельской или городской. От этого зависит право людей на орущих по утрам птиц. Крайнее заседание назначено на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU