Амстердам не примет Евровидение-2020

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-05T15:44:26+03:00

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На время проведения Евровидения-2020 концертный зал Ziggo Dome недоступен в связи с бронированием, которое невозможно перенести на другую дату, поэтому Амстердам не сможет принять музыкальный конкурс. Соответствующие заявление сделал мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема, отметив, что были попытки найти другое место, но это оказалось безуспешным.

«Мы понимаем, что это большое разочарование для многих жителей Амстердама», — говорится в заявлении столичный мэр.

Напомним, что ранее Гаага и Бреда также отказались принять Евровидение следующего года. На данный момент остается пять городов Нидерландов, в которых может состояться музыкальный конкурс - Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Как писал ранее сайт kp.ru, Нидерланды в пятый раз примут Евровидение. Город, где пройдет музыкальный конкурс будет объявлен в середине лета. Ранее Евровидение принимали Хилверсюм в 1958 году, Амстердам в 1970 и Гаага в 1976 и 1980 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU