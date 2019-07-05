Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-05T19:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи Reddit активно обсуждают снимок, который выложил один из пользователей сайта. На нем изображен молодой человек возле стены. Тень рядом с ним создает оптическую иллюзию: кажется, что он парит.

В "чудо" поверили далеко не все. Наиболее прошаренные пользователи порекомендовали любителям мистики пальцем закрыть тень под парнем. Эффект исчезает. Правда помог этот метод далеко не всем.

"Что ж..мне потребовалось некоторое время, чтобы понять. Я чувствую себя глупо", - написал один из пользователей сайта.

"Мне проще поверить, что он левитирует, чем признать эту теорию с наклоном и тенью", - прокомментировал другой.

"Вы объяснили это, но я вижу только левитацию", - сокрушился еще один.

"Даже если этот парень незнакомец, надеюсь, ты подошел к нему и показал этот классный снимок", - спросил автора комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU