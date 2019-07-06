2019-07-06T13:09:40+03:00
Политика

В телефонном разговоре Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Российский лидер также отправил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан НазарбаевРоссийский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 июля, в ходе телефонного разговора перезидент России Владимир Путин поздравил первого лидера Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер направил Назарбаеву поздравительную телеграмму, в которой отметил заслуги первого президента Казахстана в укреплении российско-казахских отношений.

«Уверен, что ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также многостороннего сотрудничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве», - сказано в телеграмме.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 5 июля, по случаю дня рождения, а также празднования Дня столицы Казахстана председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму Назарбаеву. Глава российского кабмина также отметил заслуги первого президента Республики в развитии двухсторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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