МИД РФ: концепция США «по противодействию влиянию Кремля» удручает

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-06T13:41:12+03:00

В министерстве иностранных дел России заявили, что в Вашингтоне хотят навредить результатам встречи Путина и Трампа

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При помощи «Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» американские функционеры стараются не допустить нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и разрушить их ещё больше, что во многом расходится с результатами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующие заявление сделано в распространенном комментарии МИД России.

«Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей Администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке», - сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

В заявление подчеркивается, что «термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход». «Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах», - говорится в сообщение. В российском МИД считают, что такими действиями Вашингтон хочет заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил широкой общественности стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». В документе указывается, что главная цель – укрепить экономическую и демократическую устойчивость союзников Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU