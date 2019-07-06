В новой версии фильма "Маска" главную роль может сыграть женщина

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-06T14:50:42+03:00

Продюсер Майк Ричардсон подчеркнул, что у съемочной группы уже есть некоторые идеи сценария

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Американский продюсер Майк Ричардсон поделился, что хочет переснять культовый фильм 1994 года "Маска" с женщиной в главной роли.

- Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть, - подчеркнул мужчина.

Напомним, оригинальная "Маска" вышла 25 лет назад, летом 1994 года, с актером Джимом Керри в главной роли. Фильм имел огромный успех, заработав более 351 миллиона долларов, при бюджете в 23 миллиона, сообщает портал EW.com.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что темнокожую RnB-певицу утвердили на главную роль в ремейке "Русалочки". Для Халли Бейли эта роль станет дебютной. В новой ленте будут звучать оригинальные песни из мультфильма 1989 года.

ИСТОЧНИК KP.RU