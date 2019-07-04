Темнокожую RnB-певицу утвердили на главную роль в ремейке "Русалочки"

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-04T10:18:22+03:00

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Сбылась мечта 19-летней RnB-певицы Халли Бейли. Ее утвердили на главную роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма "Русалочка". Оригинальный фильм был снят еще в 1989 году. Для темнокожей певицы роль станет дебютной.

Заграничным товарищам девушка известна как участница группы Chloe x Halle. Дуэтом с ней на сцене поет ее сестра. Продюсированием девушек занимается сама Бейонсе. В 2019 году группа претендовала на премию Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель".

Западные СМИ пишут, что в новой "Русалочке" будут звучать оригинальные песни из мультфильма 1989 года. Кроме того, композиции для фильма напишут Алан Менкен и создатель мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда. В актерской команде, помимо Халли, будут Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти.

chloexhalle dream come true... #thelittlemermaid

ИСТОЧНИК KP.RU