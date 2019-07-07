Опрос: около 90% украинцев вынуждены экономить
Более 90% жителей Украины вынуждены сократить свои расходы из-за тяжелого материального положения. Об этом пишет украинское издание «Сегодня» со ссылкой на опрос, который был проведен компанией Research & Branding Group.
"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев - примерно 91% опрошенных - перешла на режим экономии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднестатистическая украинская семья сократила расходы по четырем-пяти статьям семейного бюджета:
- расходы на отпуск сократили 54% опрошенных;
- на одежду и обувь – 52%;
- на продукты питания – 48%;
- на коммунальные платежи – 39%.
В издании подчеркивается, что чаще всего экономить вынуждены люди старшего возраста. По результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего пенсионеры экономят:
- на продуктах - 62% респондентов;
- на лекарствах - 57%;
- на телефонной связи - 21%;
- на коммунальных платежах - 48%.
Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 жителя Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU