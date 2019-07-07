Опрос: около 90% украинцев вынуждены экономить

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-07T12:12:31+03:00

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Более 90% жителей Украины вынуждены сократить свои расходы из-за тяжелого материального положения. Об этом пишет украинское издание «Сегодня» со ссылкой на опрос, который был проведен компанией Research & Branding Group.

"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев - примерно 91% опрошенных - перешла на режим экономии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистическая украинская семья сократила расходы по четырем-пяти статьям семейного бюджета:

- расходы на отпуск сократили 54% опрошенных;

- на одежду и обувь – 52%;

- на продукты питания – 48%;

- на коммунальные платежи – 39%.

В издании подчеркивается, что чаще всего экономить вынуждены люди старшего возраста. По результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего пенсионеры экономят:

- на продуктах - 62% респондентов;

- на лекарствах - 57%;

- на телефонной связи - 21%;

- на коммунальных платежах - 48%.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 жителя Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU