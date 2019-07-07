Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-07T20:50:11+03:00

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка отметила, что позитивных прогнозов по состоянию малышки нет

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что состояние малышки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым. Кузнецова добавила, что позитивных прогнозов пока нет.

- Скорее всего придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет. Но нужно бороться дальше, - прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, 4 июля этого года семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее выявили также старые переломы ребер и травму позвоночника.

При этом столичные врачи спасли левую руку ребенка. Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили, сообщает "ТАСС". Напомним, родную тетю девочки по отцовской линии подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений. На данный момент женщина задержана, ведется следствие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что операцию на руке девочки из Ингушетии пришлось отложить. Ситуация оказалась более тяжёлой, чем казалось в первый день ее приезда в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU