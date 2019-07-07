Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что состояние малышки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым. Кузнецова добавила, что позитивных прогнозов пока нет.
- Скорее всего придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет. Но нужно бороться дальше, - прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
Напомним, 4 июля этого года семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее выявили также старые переломы ребер и травму позвоночника.
При этом столичные врачи спасли левую руку ребенка. Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили, сообщает "ТАСС". Напомним, родную тетю девочки по отцовской линии подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений. На данный момент женщина задержана, ведется следствие.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что операцию на руке девочки из Ингушетии пришлось отложить. Ситуация оказалась более тяжёлой, чем казалось в первый день ее приезда в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU