2019-07-07T22:16:22+03:00
Политика

"Тяжелое похмелье?": Соловьев прокомментировал видеоролик с участием Зеленского

Ранее интернет-пользователи были удивлены странным поведением президента Украины во время совещания в Ужгороде
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Тяжелое похмелье?": Соловьев прокомментировал видеоролик с участием Зеленского"Тяжелое похмелье?": Соловьев прокомментировал видеоролик с участием ЗеленскогоФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео с украинским главой Владимиром Зеленским, на котором тот, сидя на совещании в Ужгороде, выглядел крайне утомленным.

- Что с Зеленским? Тяжелое похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался, - заявил телеведущий в соцсети.

При этом Соловьев отметил, что дальнейшая судьба украинского президента во многом зависит от его команды и от личных качеств самого Зеленского.

Пользователи соцсети высказали мнение, что Соловьеву «не хватает объективности». А также назвали его «скучным и однообразным», посоветовали «самому посмотреть в зеркало» и освещать проблемы, непосредственно касающиеся России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на странное поведение Владимира Зеленского на совещании. Российская журналистка назвала видеоролик с участием президента Украины "эпичным монтажом".

Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает

ИСТОЧНИК KP.RU

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