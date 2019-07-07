2019-07-07T15:36:43+03:00
Политика

Скабеева отреагировала на странное поведение Зеленского на совещании

Российская телеведущая назвала видеоролик с участием президента Украины "эпичным монтажом"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Скабеева отреагировала на странное поведение Зеленского на совещанииСкабеева отреагировала на странное поведение Зеленского на совещанииФото: Youtube
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Российская телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала видео, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в Ужгороде. Многие интернет-пользователи назвали его поведение на официальном мероприятии странным и настораживающим. Некоторые предположили, что Зеленский употребляет какие-то медицинские препараты.

Скабеева указала на то, что видеоролик, который сегодня обсуждают в Сети во всех социальных сетях, является «эпичным монтажом». По ее мнению, совещание в Ужгороде длилось час или чуть больше, на нем Зеленский «был молодцом».

Российская журналистка на своей странице Instagram привела в пример один из эпизодов, подчеркнув, что украинский президент действительно устал. Кроме того, телеведущая призвала не травить Владимира Зеленского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине обсуждают видео со странным поведением Владимира Зеленского на совещании. На записи видно, что новый лидер Незалежной постоянно пьёт воду, невпопад кивает головой или улыбается, осматривается, периодически застывает с отсутствующим видом.

Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает

ИСТОЧНИК KP.RU

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