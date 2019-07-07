2019-07-07T22:43:59+03:00
В мире

На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч

Информации о погибших или пострадавших не поступало [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На востоке Франции выпал град размером с теннисный мячНа востоке Франции выпал град размером с теннисный мячФото: Соцсети
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В минувшую субботу во время сильнейшей грозы на востоке Франции выпал град размером с мячик для игры в теннис. Видеоролики природного явления были размещены французскими интернет-пользователями в воскресенье.

На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч.Видеоролики природного явления были размещены французскими интернет-пользователями в воскресенье

В настоящий момент грозы во Франции закончились, повышенный уровень тревоги снят. О пострадавших или погибших не сообщалось. Ранее, в субботу, национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах страны.

Шокирующим видеороликом, который обошел все местные новостные СМИ, стала запись от пользователя из Луара. На 9-секундном видео запечатлен бассейн частного дома, который пенится от частых ударов града о поверхность воды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Местное агентство метеорологии предупредило о возможном возникновении цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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