Названы регионы России с самым высоким доходом населения

СЕГОДНЯ 03:49 2019-07-08T03:49:39+03:00

Высокие доходы в России у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Стали известны российские регионы с самым высоким доходом населения. В списке верхние строчки заняли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа

Для расчета рейтинга в исследовании использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе, доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора, что дает возможность его жителям иметь более-менее достойный уровень материального благополучия. Также учитывалась доля населения региона за чертой бедности и за чертой крайней бедности, пишет РИА Новости.

Скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии. Людей за чертой бедности больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. За чертой крайней бедности живут в Тыве и Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU