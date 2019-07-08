2019-07-08T13:51:39+03:00
Политика

В Кремле приветствую идею телемоста между Россией и Украиной

Песков заявил, что общение граждан двух стран никто не отменял
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кремль приветствует инициативу телемоста между гражданами России и Украины, которая должна была состояться в прямом эфире 12 июля. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей сточки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял», - сказал представитель Кремля, отметив, что общение между гражданами двух стран «прямо, и опосредованно продолжается».

«И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, заслуживает высокой оценки», - заключил Песков.

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс телемоста между гражданами России и Украины. Ожидалось, что передача начнется в 18:00 мск и продлится два часа, однако позже появилась информация, что телемост не состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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