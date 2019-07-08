Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-08T05:55:21+03:00

12 июля состоится телемост между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане двух стран будут общаться в прямом эфире в течение двух часов

Изменить размер текста: A A

Граждане России и Украины смогут пообщаться в прямом эфире 12 июля в рамках телемоста. Анонс программы прозвучал в воскресенье в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

Передача начнется в 18:00 мск и продлится два часа, передает ТАСС.

Отметим, что глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста. По ее мнению вопрос следует вынести на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того Гопко заявила, что проведение телемоста является частью политики по "оккупации украинского медиапространства". Ее мнение поддержал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского "очистить информационное пространство от влияния Кремля".

ИСТОЧНИК KP.RU