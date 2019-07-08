Медведев одобрил строительство частной автотрассы из России в Китай

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-08T15:19:00+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автодороги "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу и Китай. Об этом в понедельник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания кабмина от 24 июня; подлинность этого документа подтвердил пресс-секретарь Медведева.

По данным издания, глава правительства поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта "Русскую холдинговую компанию" (инвестора проекта) в вопросах привлечения зарубежных инвесторов. Поддержку данному проекту также окажут министерства строительства и экономического развития.

В материале газеты отмечается, что частные строительные компании заявили, что государство должно обеспечить им гарантированный доход в размере 35 млрд руб. в год на случай возникновения политических рисков, к примеру, закрытия государственных границ. При этом эта государственная гарантия не будет покрывать коммерческие риски.

Сообщалось, что общая стоимость проекта будет составлять 594 млр рублей, однако позже председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов заявил, что стоимость строительства может снизиться до до 472 млрд рублей за счет отказа от строительства первого участка трассы от границы с Казахстаном в Оренбургской области до пункта Сагарчин Самарской области.

Предполагается, что протяженность новой автомобильной дороги составит 8445 км, длина российского отрезка составит более 2000 км. Трасса "Меридиан" пройдет по территории восьми регионов страны; она будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году. Дорога будет полностью платной: стоимость проезда по ней для перевозчиков из не входящих в ЕАЭС государств составит 70 евроцентов.

ИСТОЧНИК KP.RU