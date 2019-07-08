Умер Владимир Златоустовский - актер и второй режиссер фильма "Офицеры"

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-08T17:32:15+03:00

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Актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Владимир Златоустовский родился в 1939 году в Москве. В 1960 году он окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего до 1966 года работал в Центральном детском театре в Москве. С 1970 года он работал на Киностудии имени Горького; на телевидении Златоустовский работал над рядом сюжетов киножурнала "Ералаш".

С 1960 года Златоустовский снимался в кино. Его дебютной картиной стал военный фильм "Прыжок на заре". В 1970 году он был вторым вторым режиссером у Владимира Рогова в фильме "Офицеры", где сыграл эпизодическую роль майора Гаврилова. Наибольшим вкладом Златоустовского в картину "Офицеры" стало исполнение песни "Вечный огонь".

ИСТОЧНИК KP.RU