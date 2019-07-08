Зеленский рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против России
Секторальные и «Крымские» ограничительные меры Европейского Союза в отношении России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно. Такое заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.
«Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно» — сказал лидер Украины на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза.
При этом глава незалежной заявил, что его любимое слово - «мир», а не санкции. Санкционную политику Зеленский назвал «последним цивилизованным инструментом для его наступления».
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 5 июня, постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за «присоединения Крыма и Севастополя» еще на один год, действие которых истекало 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU