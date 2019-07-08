СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-08T17:38:25+03:00

Зеленский: рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против России Фото: REUTERS

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Секторальные и «Крымские» ограничительные меры Европейского Союза в отношении России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно. Такое заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно» — сказал лидер Украины на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза.

При этом глава незалежной заявил, что его любимое слово - «мир», а не санкции. Санкционную политику Зеленский назвал «последним цивилизованным инструментом для его наступления».

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 5 июня, постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за «присоединения Крыма и Севастополя» еще на один год, действие которых истекало 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU