2019-07-08T17:38:25+03:00
Политика

Зеленский рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против России

Лидер незалежной назвал санкционную политику «последним цивилизованным инструментом» для наступления мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский: рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против РоссииЗеленский: рад, что ЕС продлит секторальные и «Крымские» санкции против РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Секторальные и «Крымские» ограничительные меры Европейского Союза в отношении России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно. Такое заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно» — сказал лидер Украины на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза.

При этом глава незалежной заявил, что его любимое слово - «мир», а не санкции. Санкционную политику Зеленский назвал «последним цивилизованным инструментом для его наступления».

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 5 июня, постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за «присоединения Крыма и Севастополя» еще на один год, действие которых истекало 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек
Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией
«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»
Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца
В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом
ВГТРК пригласил журналистов NewsOne в Москву вместо телемоста
Умер Владимир Златоустовский - актер и второй режиссер фильма "Офицеры"
Россияне стали больше тратить на отпуск, одежду и развлечения
Онищенко прокомментировал возврат на рынок алкоэнергетиков
Орешкин: необходимо провести расследование из-за досрочных публикаций об инфляции
Матвиенко: до 80% минеральной воды в магазинах является контрафактом
«Настало лето»: Медведев пошутил по поводу отсутствия на совещании вице-премьеров
Курс доллара на вторник повысился до 63,87 рубля
В результате землетрясения в Иране пострадали 64 человека
Власти Великобритании выразили сожаление в связи с утечкой дипломатических бумаг с критикой Трампа
Рада рассмотрит проект закона, запрещающего проведение телемостов с Россией
Завершено строительство китайского марсохода для миссии 2020 года
Медведев одобрил строительство частной автотрассы из России в Китай
Госдума РФ обсудит запрет поставок вина из Грузии
Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьников
Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции
Годовая инфляция по итогам июня понизилась до 4,7%
Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»
Евкуров стал замминистра обороны России