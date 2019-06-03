Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены
Антироссийские санкции Европейского Союза по Крыму и Севастополю, действия которых истекают 23 июня, как ожидается, будут продлены еще на год, поскольку позиция Евросоюза по этому вопросу не изменилась.
«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее», - цитирует ТАСС слова своего европейского источника в Брюсселе.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в последнее время в Европе чаще говорят о необходимости отмены санкций, введенных в отношении Москвы. Так в марте этого года итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим. Позже депутат бундестага Штефан Койтер призвал «срочно отменить» санкции Евросоюза против России, введенные из-за ситуации с Крымом, которые, по его словам, противоречат экономическим интересам РФ и ФРГ.
ИСТОЧНИК KP.RU