Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-03T18:22:05+03:00

Источник в Брюсселе сообщает, что позиция Евросоюза по вопросу ограничительных мер в отношении Москвы не изменилась

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Антироссийские санкции Европейского Союза по Крыму и Севастополю, действия которых истекают 23 июня, как ожидается, будут продлены еще на год, поскольку позиция Евросоюза по этому вопросу не изменилась.

«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее», - цитирует ТАСС слова своего европейского источника в Брюсселе.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в последнее время в Европе чаще говорят о необходимости отмены санкций, введенных в отношении Москвы. Так в марте этого года итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим. Позже депутат бундестага Штефан Койтер призвал «срочно отменить» санкции Евросоюза против России, введенные из-за ситуации с Крымом, которые, по его словам, противоречат экономическим интересам РФ и ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU