В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-08T18:19:33+03:00

Для дальнейшего ведения трудовых книжек на бумажном носителе необходимо будет до конца 2020 года подать соответствующие письменное заявление

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В понедельник, 8 июля, правительство России внесло в Государственную Думу пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Данная информация размещена в базе данных Госдумы.

«В соответствии с законопроектом с 1 января 2021 г.: ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только тех работников, которые подадут до конца 2020 года об этом письменное заявление», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, «Закон об электронных трудовых книжках» - это комплекс законодательных инициатив, который подразумевает переход на электронный трудовой документооборот. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нововведение коснется 60 миллионов россиян, то есть почти каждого второго гражданина страны.

Предполагается, что за текущий год будут внесены необходимые изменения в законодательство и решены технические вопросы. С 1 января следующего года работодатели начнут передавать сведения о работниках в Пенсионный фонд в электронном виде. Однако существуют проблема, связанная с обеспечением безопасности базы электронных трудовых книжек.

ИСТОЧНИК KP.RU