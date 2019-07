Экс-жена Маккартни добилась в суде крупнейшей компенсации от СМИ

СЕГОДНЯ 00:58 2019-07-09T00:58:00+03:00

Хизер Миллс,состоявшая в браке с британским музыкантом Полом Маккартни, сообщила, что добилась в суде крупнейшей в истории Великобритании компенсации по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку. Бывшая модель выступила с заявлением у здания Высокого суда в Лондоне сразу после вынесения решения.

Вместе с ней компенсации должны получить еще около 90 человек, которые были оклеветаны в публикациях таблоида News of the World, который выпускала News Group Newspapers. Однако она не назвала сумму выплат.

Речь идет о скандале с таблоидом The Sun и уже не существующим News of the World.

"Нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год", - сказала Миллc.

В суде Хизер и ее сестра Фиона заявили, что замечали странную активность в своих телефонах, а затем натыкались на папарацци в неожиданных местах, как-будто они поджидали сестер, зная об их планах.

News Group Newspapers не взяла на себя ответственность за предполагаемый взлом телефонов истцов, но пообещала выплатить компенсации, не доводя дело до суда.

Хизер Миллc была замужем за сэром Полом с 2002 по 2008 год. В браке родилась их дочь Беатрис Милли Маккартни.

