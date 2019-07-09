Роструд напомнил основания для отказа сотруднику в отпуске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-09T07:03:13+03:00

Роструд напомнил, почему вас могут не отпустить в отпуск Фото: REUTERS

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В трудовом законодательстве предусмотрены случаи, когда работодатель может отказать своему сотруднику в предоставлении отпуска. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

Как пишет "Российская газета", в числе таких оснований - работа предприятия в текущем году может серьезно пострадать из-за ухода сотрудника в отпуск. Работодатель переносит в таком случае неиспользованные дни отдыха своего сотрудника на следующий год.

В Роструде подчеркнули, что отложенный отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Также работодатель имеет право отозвать работника из отпуска. В этом случае сотрудник может "догулять" остаток отпуска в любое удобное для него время в текущем году, либо перенести его на следующий год. Однако в каких обстоятельствах работодатель может прерывать отдых своего сотрудника в законе не прописано. Их определяет сам работодатель.

Отпуск можно перенести, если вам вовремя не выплатили отпускные или известили о начале вашего отдыха позднее, чем за две недели. Роструд напоминает, что отказывать вам в отдыхе два года подряд работодатель просто не имеет права. А сотруднике младше 18 лет и занятые на вредных работах обязательно должны уходить в отпуск ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU