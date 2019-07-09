2019-07-09T10:56:54+03:00
Политика

В России озвучили сроки выполнения обязательств перед Индией по С - 400

Российская сторона ожидает получения от индийцев первого авансового платежа в 2019 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что РФ планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии российских ЗРК С-400 к 2025 году.

При этом Дрожжов подчеркнул, что российская сторона ждет от индийцев первого авансового платежа в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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