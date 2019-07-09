В России озвучили сроки выполнения обязательств перед Индией по С - 400
Российская сторона ожидает получения от индийцев первого авансового платежа в 2019 году
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Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что РФ планирует выполнить контрактные обязательства по поставке Индии российских ЗРК С-400 к 2025 году.
При этом Дрожжов подчеркнул, что российская сторона ждет от индийцев первого авансового платежа в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU