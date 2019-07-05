2019-07-05T11:38:44+03:00
Политика

Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе

Сообщается, что в республику уже прибыла специальная техническая команда из России
Александр ДЖУМАЕВ
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Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 был подписан в 2017 годуКонтракт на поставку Турции систем ПВО С-400 был подписан в 2017 годуФото: Анна САДОВНИКОВА
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Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 будут доставлены в Турцию грузовыми самолетами на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Ранее с аналогичным заявлением выступили пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир. Также сообщается, что в Турцию уже прибыла специальная техническая команда из России, которая примет участие в установке систем ПВО. Ожидается, что в понедельник в республику прибудет вторая группа специалистов.

Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 был подписан в 2017 году. Это решение Анкары вызвало недовольство властей США; ранее сайт kp.ru сообщал, что Сенат США одобрил документ, запрещающий поставку Турции американских истребителей пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой комплексов российского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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