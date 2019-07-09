2019-07-09T12:38:40+03:00
В мире

Западные СМИ узнали о предложении Ассанжу бежать в РФ

Также стало известно, что испанское частное охранное агентство вело слежку за основателем WikiLeaks
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ сообщили, что испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело активную слежку за Джулианом Ассанжем.

Также испанское издание El Pais узнало о том, о планах соратников основателя WikiLeaks вывести его замаскированным из здания посольства и отправить в Россию или на Кубу.

Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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