Западные СМИ узнали о предложении Ассанжу бежать в РФ

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-09T12:38:40+03:00

Также стало известно, что испанское частное охранное агентство вело слежку за основателем WikiLeaks

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СМИ сообщили, что испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело активную слежку за Джулианом Ассанжем.

Также испанское издание El Pais узнало о том, о планах соратников основателя WikiLeaks вывести его замаскированным из здания посольства и отправить в Россию или на Кубу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702610" frameborder="0"></iframe> Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU