Западные СМИ узнали о предложении Ассанжу бежать в РФ
Также стало известно, что испанское частное охранное агентство вело слежку за основателем WikiLeaks
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СМИ сообщили, что испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело активную слежку за Джулианом Ассанжем.
Также испанское издание El Pais узнало о том, о планах соратников основателя WikiLeaks вывести его замаскированным из здания посольства и отправить в Россию или на Кубу.
Ассанжа привезли в суд в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU