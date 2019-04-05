2019-04-05T06:33:53+03:00
В мире

Джулиана Ассанжа выселяют из посольства Эквадора в Лондоне

Основателя WikiLeaks выдворят из убежища в течение суток за компромат на брата президента страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: REUTERS
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Австралийского журналиста Джулиана Ассанжа выдворят из здания посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывался от американских властей последние семь лет. Об этом сообщает аккаунт WikiLeaks в твиттере со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в госдепартаменте Эквадора.

"Джулиан Ассанж будет выдворен в течение ближайших часов или дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога и уже есть соглашение с Великобританией об его аресте", - говорится в сообщении сайта политических разоблачений.

Отметим, что пакет документов INA Papers был обнародован WikiLeaks в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment - офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Ленину Морено может грозить импичмент.

Австралиец отрицает свою причастность к этой публикации. Его адвокат напомнил, что Ассанж уже не является главным редактором сайта WikiLeaks.

Полиция Великобритании в любой момент готова арестовать журналиста, за то, что он не явился в суд в 2012 году. Вашингтон требует выдать Ассанжа, обвиняя его в разглашении секретных данных госдепартамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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