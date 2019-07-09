СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-09T13:30:49+03:00

Лукашенко рассказал, что РФ и Белоруссия не будут "ломать" договор о Союзном государстве Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белорусский президент подчеркнул, что такие действия разрушили бы все, "что было сделано за это время"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны выстраивать союзные отношения в соответствии с положениями о создании Союзного государства.

- Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время, - добавил белорусский лидер.

Помимо этого Лукашенко напомнил, что договор о создании Союзного государства в полном объеме не реализован и на сегодня является актуальным, сообщает "ТАСС".

- Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а выработать документ, материалы, программу действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора, - отметил белорусский глава.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что ни у одной из двух стран таких планов нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714718" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС.

ИСТОЧНИК KP.RU