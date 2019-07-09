2019-07-09T16:49:26+03:00
Общество

Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала

Большинство опрошенных уверены, что льготой пользуются в основном малообеспеченные семьи
Елена АКИМОВА
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Россияне поддерживают сохранение программы материнского капиталаРоссияне поддерживают сохранение программы материнского капиталаФото: Анастасия Осипова
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Программа материнского капитала будет действовать в России до 2021 года. Пока решение о ее дальнейшем продлении или приостановке не принято, но большинство россиян поддерживают сохранение данных выплат и в дальнейшем.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к материнскому капиталу.

78% респондентов уверены, что нужно продлить программу в том же виде, как она существует сейчас. А 21% опрошенных уверены, что право на выплаты нужно оставить только за малообеспеченными семьями.

В эффективности меры никто не сомневается – в 64% случаев люди ответили, что перспектива получить денежный капитал стимулирует заводить больше детей.

В целом о программе знают 96% респондентов, 15% признались, что уже пользовались ею, а у 43% россиян выплаты получали родные или друзья, пишет Ридус.

Ранне Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Это было предусмотрено правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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