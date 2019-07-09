Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала
Программа материнского капитала будет действовать в России до 2021 года. Пока решение о ее дальнейшем продлении или приостановке не принято, но большинство россиян поддерживают сохранение данных выплат и в дальнейшем.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к материнскому капиталу.
78% респондентов уверены, что нужно продлить программу в том же виде, как она существует сейчас. А 21% опрошенных уверены, что право на выплаты нужно оставить только за малообеспеченными семьями.
В эффективности меры никто не сомневается – в 64% случаев люди ответили, что перспектива получить денежный капитал стимулирует заводить больше детей.
В целом о программе знают 96% респондентов, 15% признались, что уже пользовались ею, а у 43% россиян выплаты получали родные или друзья, пишет Ридус.
Ранне Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Это было предусмотрено правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU