Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-09T18:21:51+03:00

Организаторы аукциона выручили с книги в четыре раза больше задуманного

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На торгах Christie's продали первое издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". Цена сделки - 467,2 тысячи фунтов стерлингов. Эта сумма в четыре раза превышает задуманный организаторами доход.

"Издание "Евгения Онегина", выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга – настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплете", - рассказала РИА Новости представитель Christie's.

Кроме того, на торгах "Золотой век русской литературы" были выставлены более 120 редких печатных изданий. Все они когда-то были частью частной европейской коллекции.

Издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя ушло с молотка за 175 тысяч. Произведение "Руслан и Людмила" Пушкина было продано за 143,7 тысячи. Первое издание сборника стихов Афанасия Фета "Лирический пантеон" - за 100 тысяч. Аукцион принес организаторам более 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU