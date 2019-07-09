Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-09T19:30:13+03:00

Москва и Осло проводят исследования возле "Комсомольца" уже много лет. Фото: с сайта cont.ws

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Российские и норвежские ученые обнаружили превышение уровня радиации возле затонувшей советской атомной подводной лодки "Комсомолец". Речь идет о показателях превышающих нормальные в сто тысяч раз. Однако эти данные специалисты называют предварительными.

"Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой", — заявила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

Исследование проводилось с помощью судна "G.O. Sars". Ученые для анализа взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с реактором, сообщает телеканал TV2. Специалисты утверждают, что никакой опасности для рыболовства в этом районе нет.

Напомним, субмарина затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море. Причина трагедии - пожар. Из находившихся на борту 69 человек погибли 42. Все члены экипажа подлодки были награждены орденом Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU