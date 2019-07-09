В Ульяновске горит здание областного правительства

СЕГОДНЯ 21:34 2019-07-09T21:45:24+03:00

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В Ульяновске на Соборной площади произошел пожар. Вспыхнуло здание областного правительства.

Возгорание горожане заметили около десяти часов вечера. На место незамедлительно приехали несколько расчетов пожарных. На данный момент возгорание ликвидировано.

Фото с места ЧП.Фото: СОЦСЕТИ

Фото с места ЧП.Фото: СОЦСЕТИ

По словам пресс-секретаря губернатора Тимофея Гончарука, возгорание произошло в чердачном помещении. В результате пожара повреждено около 20 квадратных метров кровли здания. Никто не пострадал. Все кто находились внутри были своевременно эвакуированы.

Предварительная версия ЧП: возгорание при проведении ремонтных работ. Сотрудники правительства уже изучают место пожара и оценивают ущерб, сообщает ulpressa.ru.

Горит администрация Ульяновской области.Горит администрация Ульяновской области

ИСТОЧНИК KP.RU