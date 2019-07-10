Пушков предложил ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-10T15:03:39+03:00

Сенатор считает, что таким образом следует поступать с теми, кто допускает "русофобские высказывания"

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совфеда в среду, 10 июля, выступил с инициативой ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе.

"На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным, - сказал он. - В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в РФ".

Российский сенатор считает, что схожим образом следует поступать с теми, кто допускает "русофобские высказывания". Со своей стороны, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать данное предложение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего ее буквально затравили в социальных сетях русофобы. После певица объявила, что это было ее последним выступлением в России. Отмена концертов будет стоить артистке выплаты большой неустойки.

ИСТОЧНИК KP.RU