2019-07-10T16:31:01+03:00
Экономика

Путин отметил позитивные темпы роста российской экономики

Президент России обратил внимание на то, что годовая инфляция в нашей стране замедлилась до 4,6%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин отметил позитивные темпы роста российской экономикиПутин отметил позитивные темпы роста российской экономикиФото: REUTERS
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Позитивные экономические темпы российской экономики можно наблюдать уже 13 кварталов подряд, однако необходимо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», - сказал российский лидер, подчеркнув, что «необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы».

Путин отметил, что годовая инфляция в России на 8 июля замедлилась до 4,6%, «тем не менее, нужно внимательно за этим следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу».

Напомним, что, выступая 20 февраля с очередным посланием Федеральному собранию, российский президент заявил, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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