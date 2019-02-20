Путин: темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-20T13:11:24+03:00

Президент РФ в среду обращается к Федеральному собранию с посланием [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.

«Нам нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность. <…> Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%. Правительству и Банку России необходимо снова войти в целевые показатели инфляции и обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста», - сказал глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693013" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас мощная финансовая подушка безопасности.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 20 февраля президент РФ выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы нашего государства, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU