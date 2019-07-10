В Армении сообщили, что авария на ТЭС не повлияет на электроснабжение в республике

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-10T17:00:01+03:00

В Армении сообщили, что после аварии на ТЭС электроснабжению в республике ничего не угрожает Фото: "КП" Архив

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После сбоя на армянской ТЭС электроснабжению в республике ничего не угрожает. Соответствующие заявление сделал заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян, комментируя аварию, которая произошла из-за перепада напряжения.

Ваданян пояснил, что АЭС стоит с начала лета на ремонте и сейчас не генерирует электроэнергию. «Станция отключена от сети и берет электроэнергию в небольших количествах для своих целей. При сбоях энергоснабжение обеспечивалось дизельными генераторами», - сказал он, подчеркнув, что «никакой угрозы АЭС не было и нет».

В среду, 10 июля, из-за перепада напряжения оказались отключены Ереванская Теплоэлектростанция и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.

Из-за сбоя почти веся столица Армении осталась без электричества, а сотовая связь и интернет в Ереване работали с перебоями. Работа метрополитена также была остановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU