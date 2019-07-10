Ленобласть стала основным участником международного Рыбного форума

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-10T18:14:57+03:00

Здесь скоро появится сверхмощное предприятие по выращиванию форели, осетра, сома и тиляпии

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Третий международный рыбопромышленный форум открылся 10 июля в выставочном комплексе «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Его основным участником стала Ленобласть, который в первый же день работы форума подписала ряд контрактов.

В частности, главным итогом первого дня форума стало соглашение о строительстве предприятия по выращиванию форели, осетра, сома и тиляпии по технологии замкнутого водоснабжения в Ломоносовском районе области.

«Такое производство не будет зависеть от погоды или сезона и минимизирует экологическое воздействие. Мощность - 8,6 тысяч тонн в год, 200 новых рабочих мест.

На стенде также представлен проект Петротрал - береговой комплекс в Усть-Луге по приемке и переработке рыбы. Мощность - 700 тысяч тонн в год, 160 новых рабочих мест.

Сегодня объем производства товарной рыбной продукции 57,7 тысяч тонн. По выращиванию форели мы занимаем третье место в России. И на этом не останавливаемся!» - подвел итог губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU