2019-07-10T19:46:54+03:00
В мире

Депутат бундестага оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Вальдемар Хердт уверен, что это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат бундестага оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник ПобедыДепутат бундестага оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник ПобедыФото: REUTERS
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Депутат бундестага Вальдемар Хердт прокомментировал слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, который ранее возвели в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Хердт уверен, что это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем. При этом он ответил, что в Германии данная тема не получит большого резонанса, сообщает телеканал "360".

- У нас никто не хочет переписывать историю, все давно согласны с тем, что тогда произошло, - отметил депутат.

Кандидат исторических наук Валерий Замулин, заявил, что о событиях такого масштаба неправомерно судить по фотографиям.

- Необходимо смотреть на документы, которые стороны использовали для оперативной работы, - отметил Замулин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что журналист из Германии потребовал снести памятник погибшим под Прохоровкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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