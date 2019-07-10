Журналист из Германии потребовал снести памятник погибшим под Прохоровкой

Две новости, появившиеся чуть ли не одновременно. Первая: президент России Владимир Путин объявил 2020-й в России годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И вторая – некий ведущий редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф опубликовал в своей газете статью, в которой утверждает, что никакого крупного танкового сражения под Прохоровкой в ходе Курской битвы не было, а в том, которое было, немецкие танки якобы одержали разгромную победу над Красной армией, потеряв всего 5 танков из своих 186 и уничтожив 235 советских танков из 672-х. И на основании этого герр Келлерхофф заявил, что наш в России памятник на Прохоровском поле - Звонницу, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник, - установленные в память о погибших в этом сражении, необходимо, дескать, снести.

Надо сказать, это уже не первая попытка германских СМИ пересмотреть итоги отдельных сражений и битв Великой Отечественной. В августе прошлого года германские же историки Карл-Хайнц Фризер и Маттиас Уль заявили Deutsche Welle и про поражение Красной армии под Прохоровкой и про то, что Курскую битву немцы, хоть и проиграли, но исключительно из-за неправильных решений Гитлера и высадки союзников в Сицилии. И, мол, вообще, советская историография сочинила немало легенд про Великую Отечественную. Кстати, эти выступления всегда с радостью и упоением подхватывают и тиражируют представители либеральной идеологии внутри самой России как незыблемую истину.

Танковое сражение под Прохоровкой советскими историками всегда оценивалось достаточно осторожно. Отмечая, что это стало крупнейшим танковым сражением во всей Второй Мировой войне, наши историки никогда не говорили о безоговорочной победе Красной армии в нем. А генерал армии Ватутин, вообще, исход Прохоровки считал ничьей. При этом никто никогда не отрицал, что главная задача у Прохоровке была выполнена – танковый бросок вермахта, который мог привести к тяжелейшим для нашей армии последствиям, остановили. Именно это и расценивали как победу – что врагу не дали реализовать свой замысел. Так что господин немецкий журналист облажался здесь по полной, стоит задать лишь один простой вопрос: если вермахт потерял всего 5 (!) танков, почему встали немецкие танковые колонны?

Впрочем, сейчас не об этом. А о том, что, как писалось уже не раз, идет игра в долгую, чтобы принизить роль СССР в той войне. Чтобы переписать историю, выпятив американцев, англичан и даже сдавших свою страну французов, максимально обелить немцев, вызвав к ним сочувствие, а русских (советских) представить ордами варваров, насилующих старушку Европу в перерывах между распитием vodka, и плясках с medvedy под незатейливые мелодии на balalaika. Характерно, что правительство Германии не осудило провокацию и диффамацию своего гражданина, служащего четвертой власти ФРГ, а просто отказалось от комментариев.

Такие испражнения в западной прессе и идеологизированных общественных науках в «цивилизованном» мире были и раньше. Но такого все-таки еще не было. Это уже новый этап, когда публицист из проигравшей, побежденной страны, принесшей в другие государства гигантское количество горя, вместо того, чтобы каяться за своих предков, требует от страны-победителя снести памятник ее воинам. Солдатам-победителям.

Самая настоящая идеологическая диверсия. Не сомневаюсь, что всякого рода «Коли из Уренгоя» и «либшиза» с восторгом проникнется этой идеей и постарается сделать все для ее осуществления. Для этого, собственно, их так и воспитывают, и готовят. А что дальше? Доблестные немецкие войска под командованием Паулюса сдались в плен в Сталинграде, чтобы объедать Красную армию? Подлое спасение Кракова от решивших подорвать старые ветхие здания для нового строительства города немецких саперов? Уничтожение германских концлагерей, построенных для производственного обучения и повышения производительности труда восточных недочеловеков? Униженное подписание Жуковым капитуляции в Берлине? Позорная победа Красной армии в войне в целом? Или уже поражение? Не удивлюсь. Как и тому, что нам это все еще будут оправдывать свободой слова. Как и тому, что через некоторое время еще и фашистов объявят победителями, а СССР агрессором. Как этот стереотип пытаются сейчас навязать в отношении России в самых разных вопросах.

Собственно говоря, именно эту цель преследует ежегодное охаивание и Парада Победы и всего нашего празднования этого выдающегося события. Нам усиленно пытаются вдолбить, что нечем гордиться из-за отсутствия предмета гордости как такового. Этот шабаш новых европейских и наших собственных российских ведьм происходит, как я уже сказал, ежегодно. Но 75 лет Победе – это такой мощный стимул для них удвоить, утроить и удесятерить усилия, что не стоит удивляться, когда псевдоисторическое дерьмо начнет фонтанами разливаться в Европе и за океаном. Нас ждет небывалая волна «разоблачений», «откровений», «признаний». С целью разобщить, принизить, а в конечном итоге, и развалить Россию, так, как с помощью наших собственных иуд это удалось сделать в СССР.

Только вот нате, выкусите. Ученые мы. И стереть нашу память не дадим. Никому, а уж тем более, потомкам тех, кто пришел на нашу землю с огнем и мечом и совершил тут чудовищные преступления. Своей памятью займитесь, господа, она у вас явно прохудилась. Можем организовать экскурсии для ее восстановления. По местам зверств доблестных солдат вермахта и прочих оккупантов. Не хотите?

P.S. Кстати, памятники эсэсовцам, которые стали расти в странах Балтии и на Украине, почему-то не вызывают никакого желания и позывов снести их у «цивилизованной» Европы.

МНЕНИЕ

Когда мы сами забудем своих павших - тогда сносите. А пока — только попробуйте!

Дмитрий СТЕШИН

Давно заметил: немцы не любят снимать фильмы о Второй мировой, а если изредка снимают, то честные и достаточно трезвые. В старом фильме Сэма Пекинпа «Штайнер Железный крест» о боях на Тамани прозвучала пророческая фраза: «Что мы будем делать, когда проиграем эту войну? Будем готовить следующую!». Может быть, я нагнетаю, но требование побежденного убрать памятник, который поставили победители, можно рассматривать только в контексте цитаты из старого кино (подробности).

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От поляков и прибалтов этого можно было ожидать, но вот от немцев... Крупнейшая в Германии газета Die Welt в среду взорвала бомбу в медийном пространстве, попытавшись опровергнуть подвиг красноармейцев в легендарной танковой битве под Прохоровкой в 1943 году, и даже потребовала снести мемориальную звонницу в память о погибших советских солдатах. У этого подлеца есть конкретное имя - Свен Феликс Келлерхофф, редактор отдела истории Die Welt (подробности).