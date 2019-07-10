Зеленский прокомментировал обстрел колонны в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-10T21:18:28+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел колонны вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать минский процесс. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.

- Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандском формате", - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, во время обстрела автомобиль губернатора Донецкой области Павла Кириленко «стоял неподалеку» и не пострадал. Зеленский выразил соболезнования семье погибшего во время инцидента солдата, говорится на сайте главы государства.

Украинский лидер поручил начальнику Генштаба максимально усилить активность подразделений украинской армии по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU