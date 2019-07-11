При крупном пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-11T12:31:45+03:00

Все пострадавшие - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью

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В четверг, 11 июля, при крупном пожаре на Северной ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах пострадали уже 8 человек. Об этом сообщили экстренные службы, работающие на месте ЧП.

Как сообщается, все пострадавшие - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью. Один из них сильно обгорел.

Из-за масштабного пожара на теплоэлектростанции МВД пришлось перекрыть движение по Осташковскому шоссе в обе стороны. В настоящее время на место направлено большое количество подразделений спасателей: порядка 80 человек и 20 единиц техники. Кроме того, в для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах приведена в готовность авиация.

Подмосковное ГУМЧС проверяет информацию о горении факела высотой 50 метров.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по предварительным данным, сильнейший пожар на ТЭЦ произошел из-за возгорания емкости с топливом.

Как рассказали «КП» очевидцы, на месте происшествия виден густой черный дым.

ИСТОЧНИК KP.RU