В Подмосковье загорелась Северная ТЭЦ
На Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах полыхает сильнейший пожар. По предварительным данным, загорелись емкости с топливом.
Как рассказали "КП" очевидцы, на месте происшествия виден густой черный дым. В настоящее время на место происшествия направлено большое количество подразделений спасателей. Подмосковное ГУМЧС проверяет информацию о горении факела высотой 50 метров.
Источник "КП" в МЧС уточнил, что взрыв произошел в одном из зданий ТЭЦ 27. В момент инцидента людей в административном здании не было. Пожар, возникший в результате взрыва, перекинулся на расположенное рядом общежитие.
В настоящее время для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах приводится в готовность авиация.
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, - природный газ.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве возле торгового центра «Новомосковский», который расположен в поселении Московский, взорвалась газовая заправка.
Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.
Пожар на Осташковском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU