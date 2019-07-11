СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-11T11:56:14+03:00

В Подмосковье загорелась Северная ТЭЦ. Фото: скрин с видео

По предварительным данным, полыхают емкости с топливом [видео]

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На Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах полыхает сильнейший пожар. По предварительным данным, загорелись емкости с топливом.

Как рассказали "КП" очевидцы, на месте происшествия виден густой черный дым. В настоящее время на место происшествия направлено большое количество подразделений спасателей. Подмосковное ГУМЧС проверяет информацию о горении факела высотой 50 метров.

Источник "КП" в МЧС уточнил, что взрыв произошел в одном из зданий ТЭЦ 27. В момент инцидента людей в административном здании не было. Пожар, возникший в результате взрыва, перекинулся на расположенное рядом общежитие.

В настоящее время для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах приводится в готовность авиация.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, - природный газ.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве возле торгового центра «Новомосковский», который расположен в поселении Московский, взорвалась газовая заправка.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719605" frameborder="0"></iframe> Пожар на Осташковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU