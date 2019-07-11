2019-07-11T17:16:38+03:00
В мире

Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек

Еще 16 получили травмы
Григорий ЛЕОРДА
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В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло ДТП. В районе уезда Сунпань на ехавший автобус обрушился кусок скалы.

ЧП произошло во время движения транспортного средства по горному участку. В автобусе находилось 30 человек вместе с водителем. С места аварии госпитализированы 16 человек, их состояние сейчас оценивают медики. Как минимум восемь человек погибли на месте, сообщают местные власти.

Известно, что ДТП произошло около двух часов дня по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Другие детали пока не известны, пишет ТАСС.

Сайт kp.ru писал об оползне на дороге АрменияГрузия. В тот день на трассу упал кусок скалы. Под обвалом оказалось два десятка автомобилей, в том числе грузовики. Решением премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна создавался оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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