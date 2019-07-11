2019-07-11T20:59:53+03:00
В мире

В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект

Также там намерены развивать разработки в сфере гиперзвуковых вооружений и космических систем
Григорий ЛЕОРДА
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Марк Милли (слева)Марк Милли (слева)Фото: REUTERS
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Назначенный президентом США Дональдом Трампом председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли назвал приоритеты военной модернизации. По его мнению, армия должна быть направлена на развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем. Кроме того, в фокусе следует держать разработки в сфере искусственного интеллекта.

Такое заявление военный сделал выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Мероприятие было посвящено рассмотрению его кандидатуры. Генерал сделал акцент на том, что выступает за сохранение ядерной триады США.

"Важно сохранить все три составные части [арсенала стратегического сдерживания США]", - приводит слова Милли ТАСС.

На посту Марк Милли заменит заменит генерала Джозефа Данфорда. Тот уходит в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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