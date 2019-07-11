Пользователи Twitter сообщают о сбоях в социальной сети

СЕГОДНЯ 22:54 2019-07-11T22:57:32+03:00

У социальной сети уже не раз происходил сбой. Фото: REUTERS

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Из данных сервиса Downdetector следует, что в настоящий момент произошел глобальный сбой в работе Twitter. О проблемах сообщают жители Соединенных Штатов, Бразилии, Японии и большей части Европы.

При попытке загрузить сайт появляется предупреждение о технической ошибке. Администрация социальной сети сообщает, что проблема будет устранена в ближайшее время. Предварительно, причиной сбоя является "прерывание обслуживания". Об этом сообщается на странице с информацией о состоянии систем Twitter.

В четверг, 11 июля, на сбои в работе также жаловались пользователи Yota. У людей возникали проблемы с подключением к интернету. Это подтверждают данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе ресурсов. Неполадки начались около 15:00 по московскому времени. Они коснулись в основном жителей двух столиц, Уфы, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU