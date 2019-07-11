2019-07-11T22:57:32+03:00
В мире

Пользователи Twitter сообщают о сбоях в социальной сети

Неполадки заметили жители США, Европы и Японии
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
У социальной сети уже не раз происходил сбой.У социальной сети уже не раз происходил сбой.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из данных сервиса Downdetector следует, что в настоящий момент произошел глобальный сбой в работе Twitter. О проблемах сообщают жители Соединенных Штатов, Бразилии, Японии и большей части Европы.

При попытке загрузить сайт появляется предупреждение о технической ошибке. Администрация социальной сети сообщает, что проблема будет устранена в ближайшее время. Предварительно, причиной сбоя является "прерывание обслуживания". Об этом сообщается на странице с информацией о состоянии систем Twitter.

В четверг, 11 июля, на сбои в работе также жаловались пользователи Yota. У людей возникали проблемы с подключением к интернету. Это подтверждают данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе ресурсов. Неполадки начались около 15:00 по московскому времени. Они коснулись в основном жителей двух столиц, Уфы, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский выступил против федерализации Украины
Генпрокуратура признала НПО "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной
Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией
Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум
В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект
Дубай разрешил туристам бесплатную месячную лицензию на алкоголь
Взрывы в сирийском Африне: погибло 14, ранено 35 человек
В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов