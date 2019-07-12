2019-07-12T03:28:00+03:00
Экономика

Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

Истцом выступил банк «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Борис Минц во время пресс-конференции, посвященной XVII Московскому Пасхальному фестивалю, февраль 2018 года. Фото: Станислав Красильников/ТАССБорис Минц во время пресс-конференции, посвященной XVII Московскому Пасхальному фестивалю, февраль 2018 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей – Дмитрия, Игоря и Александра – на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов. Именно эта кредитная организация в конце июня обратилась в лондонский суд с иском против беглого бизнесмена, соистцом выступил банк «Открытие».

«Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества», - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что исковые требования банков связаны со сделками, заключенными перед санацией «ФК Открытие» и «Рост банка».

Напомним, как писал сайт kp.ru, миллиардера Бориса Минца, вместе с сыновьями и их семьями переехавшего из Москвы в Лондон, подозревают в крупных финансовых махинациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбить пенсионеров и сбежать в Лондон: как чиновник и реформатор Борис Минц превратился сначала в миллиардера, а затем в беглеца

«Комсомольская правда» изучила биографию сбежавшего в Лондон бизнесмена и выяснила, почему он покинул Родину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен
Макрон намерен вскоре посетить Ирак
ГБР Украины проводит обыски в офисе Зеленского
Байден пообещал продлить СНВ-3, если победит на выборах
Военный совет Судана объявил, что предотвратил попытку госпереворота
Канадский самолет из-за турбулентности экстренно сел на Гавайях, 35 человек пострадали
Специалист рассказал, что шептала Меркель во время приступа дрожи
Замглавы ПФР Алексей Иванов подал в отставку
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в социальной сети
Зеленский выступил против федерализации Украины
Генпрокуратура признала НПО "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной
Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией
Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум
В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект