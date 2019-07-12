Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-12T03:28:00+03:00

Борис Минц во время пресс-конференции, посвященной XVII Московскому Пасхальному фестивалю, февраль 2018 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Истцом выступил банк «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов

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Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей – Дмитрия, Игоря и Александра – на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов. Именно эта кредитная организация в конце июня обратилась в лондонский суд с иском против беглого бизнесмена, соистцом выступил банк «Открытие».

«Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества», - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что исковые требования банков связаны со сделками, заключенными перед санацией «ФК Открытие» и «Рост банка».

Напомним, как писал сайт kp.ru, миллиардера Бориса Минца, вместе с сыновьями и их семьями переехавшего из Москвы в Лондон, подозревают в крупных финансовых махинациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU